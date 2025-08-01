Eski günlerdeki gibi

Bundan 35 yıl önce CHP'li belediyeler, vatandaşı susuz bıraktı. Tanker kuyrukları, çeşme arayışları ve şehirlerin pis kokuları hafızalara kazındı. Ancak 2025'te de değişen bir şey olmadı. CHP'li birçok kent, yine susuz kaldı.

Sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği İzmir'de 7 saatlik kesintiler, vatandaşı çileden çıkardı. Halk da çare olarak su deposu almaya başladı. Hatta bidon satışları patladı. Talebe yetişemeyen esnaf, üretimi çift vardiyaya çıkardı.



YIL 1990

CHP yönetimindeki şehirlerde susuzluk yaşanıyor. İnsanlar su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılıyor. Su deposu ve bidon satışlarında büyük artış yaşandı.



90 model CHP (Takvim.com.tr)



YIL 2025

CHP yine şehirleri devraldı. Susuzluk başladı. Su deposu ve bidon satışları patladı. Üreticiler siparişlere yetişemedi.



90 model CHP (Takvim.com.tr)



İzmir esnafı, vatandaşın susuzluğa kendi önlemini aldığını söyledi.