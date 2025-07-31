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Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşın sözlerini alıntılayarak Türkiye’nin en büyük şantiyesi olan İndere’den görüntüler paylaştı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan.

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Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan

Ayşe ve Bayram Kahraman çifti Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan çift, devletin desteğiyle yeniden hayata tutundu. Adıyaman İndere'de kurulan Türkiye'nin en büyük şantiyesinde onlar için de yeni bir yuvanın temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayram Kahraman'ın "Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından İndere'de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı


Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan (Takvim.com.tr)Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan (Takvim.com.tr)

Bayram Kahraman, İndere'deki çalışmalar için "Dalga geçiyorlardı, 'o kayalarda, dağda ev mi olur?' diyorlardı. Buyurun; hani kaya nerede?" dedi. 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Herkes elini taşın altına koydu. Onlar benim çocuklarımı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin, ciğer acısı göstermesin" diye konuştu.

Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan (Takvim.com.tr)Bakan Kurum'dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan (Takvim.com.tr)

"YENİ BİR ADIYAMAN BURAYA YAPILDI"
Kahraman, devletin tüm imkanlarını depremzedelerin güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için seferber ettiğine dikkat çekti: Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Malatya'ya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Kahramanmaraş'a yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Hatay'a yapıldı. Hangi babayiğidin karıdır bunları yapmak?

Bayram Kahraman (Takvim.com.tr)Bayram Kahraman (Takvim.com.tr)

Ayşe Kahraman da İndere'deki inşa çalışmalarının büyük bir gayretle sürdüğünü ifade ederek, "Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı ki bu evlerin olacağına. Şimdi maşallah bir Adıyaman da buraya kurulmuş. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun" dedi.

Ayşe Kahraman (Takvim.com.tr)Ayşe Kahraman (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İNDERE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı.

Adıyaman İndere (Takvim.com.tr)Adıyaman İndere (Takvim.com.tr)

9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de, 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.

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