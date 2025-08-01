Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Sabır taşı çatlamak üzere

Başkan Erdoğan, Ankara'da Gabon Cumhurbaşkanı Nguema ile bir araya geldi. Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'e sert tepki gösterdi: İsrail'in katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri de çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'e verilecek en etkin cevaplardan biri iki devletli çözüme destek olmaktır. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerinde baskının daha da artması için çalışacağız. Bölgede kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, Gazzeli masum yavrulara elimizi daha fazla uzatmanın gayretindeyiz.

SABIR TAŞI ÇATLAMAK ÜZERE

Erdoğan, "Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir" dedi.



Türkiye ile Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı.