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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak!

Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan’ın liderliğinde 5 Ağustos’ta toplanacak. Toplantıda general ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyaları karara bağlanacak.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak!

Yılın en önemli toplantılarından birisi...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi, emeklilik ve atamalar için 5 Ağustos Salı günü toplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIK YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katılacak.

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TERFİ DOSYALARI KARARA BAĞLANACAK

General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyaları karara bağlanacak.

Ayrıca yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları ele alınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Toplantı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Buna göre, 75 general ve amiral Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.

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GÜRAK'IN 4 YILLIK GÖREV SÜRESİ DEVAM EDİYOR

2023 yılında atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor.

Aynı yıl atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (AA)Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (AA)

Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu görev süresi 2024 yılında bir yıl uzatılmıştı. Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği belirtiliyor.

Emekliye sevk edilmesi durumda ise yerine donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın getirilebileceği iddia ediliyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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