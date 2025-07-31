Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi, emeklilik ve atamalar için 5 Ağustos Salı günü toplanacak.

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TERFİ DOSYALARI KARARA BAĞLANACAK

General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyaları karara bağlanacak.

Ayrıca yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları ele alınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Toplantı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Buna göre, 75 general ve amiral Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.