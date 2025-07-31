Yargıtay'dan yatak rötuşu

Ankara'da M.H isimli koca, eşinin kendisini yatak odasına almadığını söyleyip boşanma davası açtı. Mahkeme, evliliğin temelden sarsıldığına hükmederek boşanmaya karar verdi. Kadın manevi tazminatta talep edince karar temyiz edilerek dosya Yargıtay'a taşındı. Mahkeme, davalı kadının kocasını yatak odasına almamasını "az kusurlu" olarak kabul etti. Ancak kadının bu davranışına karşılık kocanın, eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve akrabalarıyla görüşmesini engellediği belirtildi. Bu nedenle daha fazla kusurlu tarafın koca olduğuna hükmedildi.