Uzun ömrün reçetesi sağlıklı beslenme

Gaziantep Nizip'te yaşayan Ayşe Uğur, 1925 yılında doğdu. 1'i kız 8 çocuk doğurdu. 150 torunu oldu. Yıllar geçti ama o hep zamana meydan okudu. İlerlemiş yaşına rağmen hayata sımsıkı sarılarak asırlık bir çınar ağacı gibi ayakta durdu. Çocukluğundan bu yana oruç ve namaz gibi ibadetlerini de hiç aksatmayan Ayşe Uğur'un tavsiyeleri ise örnek oldu: Beslenmeme çok dikkat ederim. Süt, bal, pekmez, reçel, yumurta, tereyağı ve yoğurdu eksik etmem. Sabah mutlaka kahvaltımı yaparım. Eti kavurur dolaba koyarım, canım istediği zaman çıkarır yerim. Ne şekerim ne kolesterolüm ne de tansiyonum yok. Uykum düzenlidir. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum.



Ayşe Nine zamana meydan okurken Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Hodi Nine ise bir rekor kırıp gözlerini hayata kapadı. Şanlıurfa Viranşehirli Hodi Gürkan, 131 yaşında yaşamını yitirdi. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

ÇOK YAŞA TÜRKİYE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022-2024 dönemine ilişkin "Hayat Tabloları" verileri yayımlandı. Son verilere göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 78.1 yıl oldu. Bu oran, bir önceki döneme göre 0.8 yıl artış gösterdi. Erkeklerde yaşam süresi 75.5 yıl olarak ölçülürken kadınlarda bu süre 80.7 yıl oldu. Böylece kadınların erkeklerden 5.2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.