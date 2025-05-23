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Arefe günü ne zaman, tatil mi? 5 Haziran Arefe günü bayram tatiline dahil mi?

2025 Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar, “Arefe günü ne zaman, tatil mi ve bayram tatili uzatıldı mı?” sorularına yanıt arıyor. Arefe günü, bayramdan bir önceki gündür. Müslümanların ibadet ve manevi hazırlıklarla meşgul olduğu arefe yarım gün mü yoksa tatil mi soruları merak ediliyor. Peki 5 Haziran arefe günü bayram tatiline dahil mi?

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:17
Arefe günü ne zaman, tatil mi? 5 Haziran Arefe günü bayram tatiline dahil mi?

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Kurban Bayramı yaklaşırken, Arefe gününün hangi güne denk geldiği ve tatil kapsamına girip girmediği merak konusu oldu. 5 Haziran Arefe günü bayram tatiline dahil mi, resmi tatil sayılıyor mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tatiline dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Arefe günü ne zaman?

Arefe Günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu özel günde kamu kurumlarında mesai yarım gün olacak ve kamu çalışanları öğle saatinden itibaren (12.00'den sonra) tatil yapabilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Arefe günü önemi nedir?

Arefe (Arife) günü, Zilhicce ayının dokuzuncu gününe denk gelir ve Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilir. Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan vakfe, bu günde Arafat'ta gerçekleştirilir. Arefe günü, öğle vaktinde hacılar öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (cem-i takdim) kılarlar.

Bu mübarek günde güneş battıktan sonra hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye geçer. Arafat'ta geçirilen zaman boyunca dua edilir, namaz kılınır, zikir, tesbih, vaaz dinlenir, Kur'an-ı Kerim okunur; ibadetlerle dolu bir gün yaşanır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Arefe gününün faziletine dikkat çekerek, "Allah'ın cehennemden en çok kul azat ettiği gün Arefe günüdür" buyurmuş; ayrıca "Arefe günü tutulan oruç, önceki ve sonraki birer yılın günahlarına kefaret olur, Allah'tan böyle umulur" (Müslim, Sıyâm, 196-197) diyerek bu günün manevi değerini vurgulamıştır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Arefe sabahı ile başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam yirmi üç vakit farz namazdan sonra, selamın ardından Teşrik Tekbiri getirmek vaciptir. Bu tekbir şöyledir:
"Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd."

Namazı cemaatle ya da tek başına kılan, kurban kesen ya da kesmeyen, yolcu olan veya olmayan kadın-erkek herkesin farz namazların ardından bu tekbiri getirmesi gerekir.

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