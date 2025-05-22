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Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul2a giriş yaptı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 08:52 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:41
Kurbanlıklar İstanbul’a giriş yaptı

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından çıkan kurbanlıklar, İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısı itibarıyla ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)

Denetlemeye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Jandarma ve zabıta ekiplerinin destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti.

İl dışından gelen sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaralarını karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru hareket etti.

İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri başladı

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)

"TÜRKİYE'MİZDE KURBANLIK SAYISINDA HERHANGİ BİR SORUN YOK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Şu anda 22 Mayıs tarihindeyiz. Yani İstanbul'umuza kurbanlık için gelen hayvanların girişine müsaade ettiğimiz tarihteyiz. Dolayısıyla Riva Canlı Hayvan Yol Kontrol Noktasında gelen hayvanlarımızı, gelen araçlarımızı arkadaşlarımız kontrol ediyorlar. Türkiye'de kurbanlık adına hem İstanbul'umuzda hem Türkiye'mizde kurbanlık sayısında herhangi bir sorun yok. Hatta fazla sayıda kurban hayvanımız mevcut. Gerek Anadolu Yakası'nda gerekse Avrupa Yakası'nda gelen kurbanlık hayvanlarımızı öncelikle veteriner sağlık raporları üzerinde kontrol etmekteyiz" dedi.

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)

"ÜLKEMİZDE 5 NOKTADA YOL KONTROL VE DENETİM İSTASYONLARI AÇILDI"

Ülke genelinde 5 noktada yol kontrol ve denetim istasyonlarının açıldığını belirten Parıldar, "Vatandaşımızın öncelikle sağlıklı bir şekilde hayvanları bu ibadete, kurban vecibesine ulaşmaları açısından da büyük gayret sarf ediyoruz. Burada biz veteriner hekimlerimizle beraber, teknik personelimizle, emniyet teşkilatımızla, jandarmayla ve zabıtayla beraber bu hizmeti güzel bir koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da kamuoyu ile paylaştığı üzere ülkemizde 5 noktada veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları açılmış bulunmakta. Anadolu'dan ilimize gelen hayvanlar öncelikle 5 noktadan birisine muhakkak uğramak zorundalar. Ve burada veteriner sağlık raporları ve sevkleri kontrol edilmekte, varış noktasına göre de vize işlemleri gerçekleştirilmekte. Geçen yıl ilimize yaklaşık 68 bin büyükbaş hayvan, 67 bine yakın da küçükbaş hayvan sevki gerçekleşti. Ve yine Kurban Bayramı döneminde 78 bine yakın büyükbaş hayvan, 77-78 bin de küçükbaş hayvan kurban vesilesiyle vatandaşlarımız tarafından kurbanlık olarak kullanıldılar. Bu yıl da yaklaşık yine aynı sayıda hayvanımızın İstanbul'umuzda kurbanlık olarak değerlendirileceğini ve Kurban Bayramı'nda kesileceğini öngörüyoruz. Yine geçen yıl bizler bulunduğumuz noktada özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nın ve Trakya'nın şap hastalığına aşılı ari statüsünü de devam ettirmek açısından büyük bir gayretle yol kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl binin üzerinde aracın kontrolünü gerçekleştirdik. Ve bu araçlarda 8 bin üzerinde büyükbaş hayvan, 11 bin üzerinde küçükbaş hayvanı kontrol ettik. Ve yine Avrupa Yakası'na ya da Trakya'ya geçerken uygun şartları taşımayan, veteriner sağlık raporu ya da sevki bulunmayan 120'nin üzerinde araca da cezai işlem uyguladık" şeklinde konuştu.

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)

"TARIM CEBİMDE UYGULAMASINI MUHAKKAK KULLANMALARINI İSTİYORUM"

Kurbanlık almadan önce 'Tarım Cebimde' uygulamasının önemini vurgulayan Suat Parıldar, "Özellikle vatandaşlarımızın 'Tarım Cebimde' uygulamasını muhakkak kullanmalarını istiyorum. Tarım Cebimde uygulamamız çok kolay kullanılabilen bir uygulama. Uygulamada hayvansal üretim bölümüne girdiğiniz takdirde burada 'Küpe Sorgulama' butonumuz var. Kurbanlık olarak değerlendireceğiniz hayvanı 'Küçükbaş' ya da 'Büyükbaş' olması bölümünü seçtiğinizde kulak küpe numarasını girdiğiniz takdirde hayvanın hem yaşını hem ırkını, doğum tarihini, halihazırdaki durumunu, cinsiyetini ve aşı bilgilerini vatandaşlarımızın da çok rahatlıkla kontrol edebilecekleri bir uygulama. Bizim arkadaşlarımız buraya gelen kamyonlarda bulunan veteriner sağlık raporlarında öncelikle varış noktasını kontrol ediyorlar. Devamında veteriner sağlık raporunda ve ekinde bulunan kulak küpeleri ile hayvanlarda bulunan kulak küpelerinin uyumluluğunu kontrol ediyorlar. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban vecibelerini yerine getirsinler. Bizler 7 gün 24 saat onlar için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın liderliğinde inşallah bu Kurban Bayramı'nda da bu ibadetimizin sağlık, sıhhat ve huzurla yerine gelmesi için gayret içerisindeyiz. Bu vesile ile ben bütün vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramlarını şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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