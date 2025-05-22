Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından çıkan kurbanlık lar, İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısı itibarıyla ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı (DHA)

Denetlemeye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Jandarma ve zabıta ekiplerinin destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti.

İl dışından gelen sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaralarını karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru hareket etti.