Ankara’da NATO konferansı: Müttefik temsilciler ve stratejik komutanlık personeli katıldı

Ankara'da dün başlayan konferansa, NATO müttefiklerinin temsilcileri ile stratejik komutanlıklarda görevli personel katıldı.

NATO paydaşları, "Çoklu alan harekatlarına müttefiklerin bakış açıları", "Ortam harekatında komuta ve etkinliğin artırılması", "Yeteneklerin tasarlanması", "Askeri eğitimlerin geliştirilmesi", "Ortam harekatı uygulamalarının tatbikatlara dahil edilmesi" gibi 5 ana başlığı ele aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak yaptığı konuşmada "Türkiye, hem NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağlamada hem de küresel tehditlerin önlenmesine katkı sağlamada stratejik bir etkiye sahiptir. Sadece ulusal güvenliğimizi değil, NATO topraklarında kolektif savunma ve caydırıcılığı hedeflemektedir" ifadesini kullandı.