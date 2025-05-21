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47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda 298 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 08:07 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 08:45
47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 terör şüphelisi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya'nın ifadeleri şu şekilde:

"DEAŞ Terör Örgütü Mensubu 298 Şüpheliyi Yakaladık."

47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗

❌EMNİYET:
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

➡️ Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandı.

❌JANDARMA
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca;

➡️ Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz

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