Bazada yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Başım döndü yatıyordum

Bartın'da hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın altında, kıyafetlerin içinde yakalandı.

Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 20 kaydı bulunan E.E.'nin kent merkezindeki evinde olduğu tespit edildi.