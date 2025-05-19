Kurtuluş yolunun ilk günü: 19 Mayıs 1919 | Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı

Türk milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken, büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "kurtuluş" yolunu açtı.



16 Mayıs 1919 Cumartesi günü İstanbul'dan kalkan Kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresindeki Bandırma Vapuru, Dokuzuncu Ordu Kıt'aları Müfettişliği'ne atanan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile mahiyetini Samsun'a götürüyordu. Atatürk, Samsun ve çevresinde asayişi düzenlemekle görevli idi. 18 Mayıs 1919'da Sinop'a geldiler. Atatürk iskeleye çıkarak, karadan Samsun'a yol olup olmadığını sordu, olmadığını öğrenince de tekrar vapura

binerek Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919 Salı günü sabahı saat 6'da Samsun limanındaydı. Savaşlardan yenik çıkmış, umutsuz yorgun, çileli bir milleti, yeniden diriltmek, ayağa kaldırmak üzere, Atatürk'ün Samsun'a ve Anadolu'ya ilk ayak basışı o gün, o saatti. Samsun'a Müfettişlik Karargâhı'nın 18 subayı ile birlikte çıkıyorlardı.



Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları iskelenin her iki tarafına sıralanmış halk ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konmuş bir sayıca az bir müfreze tarafından karşılanmışlardı.

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