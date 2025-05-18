Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Yorum yaptım pişmanım ceza alır mıyım? Yasa bu konuda ne diyor?





Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Sosyal ağları ve interneti bu denli sık kullandığımız günümüzde, insanların günlük hayatlarına nazaran çok daha cesur olduğunu ve çoğu zaman özellikle sanatçılara, siyasetçilere veya futbolculara kolaylıkla hakaret edebildiklerini görüyoruz.



İnternet yoluyla hakaret suçu da Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur ve üstüne üstlük yazılı bir delil ihtiva ettiği için ispatlanması da kolay sayılabilecek bir suçtur. Bu nedenle, nasıl günlük hayatta konuşmalarımıza dikkat etmek zorundaysak sosyal ağlardayken, de klavyemizin yazdıklarına dikkat etmek zorundayız. Yoksa bir sabah, cezalandırılmanız talepli bir suç duyurusu nedeniyle evinize yapılmış bir tebligatla karşılaşabilirsiniz.



MADDİ ZARARIM VAR

Maalesef çok kötü bir olay yaşadım. Geçtiğimiz ay yazlığımdaki kapı kilidimi değiştirdim. Yetkili firma, "Bu kilidi kimse açamaz" diye garanti verdi. Sadece 4 gün sonra eve hırsız girdi. Maddi zararlarım var. Firmaya dava açmak istiyorum. Buna hakkım var mı? Erkut Yücesoy



Elbette bu konuda birçok hakkınız var. Kapı kilidini size satarlarken vadettikleri özelliklerin olmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda ayıplı bir ürün satın almış sayılırsınız ve dava açabilirsiniz. Burada elbette size böyle bir vaatte bulunduklarını ve hırsızlık olayının kapı kilidinin vaad edilen özellikleri taşımamasından kaynaklandığını ispat etmeniz gerekir. Hırsızlık olayı ile kapı kilidinin yetersizliği arasında illiyet bağı kurmanız gerekir. Eğer kapı kilidi açılarak girildiyse, dava hakkınız var.



BABALIK DAVASI AÇABİLİR MİYİM?

14 yaşında bir oğlum var. Nedenini burada anlatmak zor. Nüfus idaresinde babası başka biri görünüyor. Bu konuda babalık davası açmak istiyorum. 14 yıl geçti. Zaman aşımına uğradı mı? Ertan Kıran



Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soybağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31. madde gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir, bu bağlamda dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve aile hukuku ile miras hukukundaki yükümlülükler doğar.