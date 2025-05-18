AK Parti 81 il teşkilatları ile çalışmalarına hız verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı" Kızılcahamam'da yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekerek, "Terör örgütünün silah bırakma açıklamasıyla beraber önemli bir eşik geçilmiştir. Önümüze yeni kapılar açılmış, yeni imkanlar mümkün hale gelmiştir. Terörle mücadele sürecinde devlet ve millet olarak birçok sınanmadan geçtik. İçeride ve dışarıda birçok meydan okumayla karşılaştık. Bu süreçte şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ancak tüm bunlara rağmen, bugüne kadar millet olarak kardeşliğimize bir an olsun bile halel gelmedi" dedi. MEHMET FAHRİ ÖZKAN

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