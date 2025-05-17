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500 milyon dolarlık vurgun!

72 kişi ünlüleri sahte reklamlarında kullanıp 500 milyon dolarlık vurgun yaptı. paraları Kamboçya’ya kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
500 milyon dolarlık vurgun!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı şüphelilerin yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Çağrı merkezlerini andıran yapılar üzerinden açık hatlar ve VoIP sistemleriyle iletişim kuran şüphelilerin, mağdurları dijital ve psikolojik yöntemlerle yönlendirdiği, düşük meblağlarla başlayan yatırımlar karşılığı kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle mağdurların ikna edildiği, 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

41 PARAVAN ŞİRKET KURDULAR
Polis ekiplerinin finansal analiz çalışmaları sonucunda organize suç örgütü üyelerinin sadece bireysel banka hesaplarını kullanmadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

İstanbul merkezli 28 ilde yapılan operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 21 bin 100 dolar ve 138 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ile değişik tür ve gramajlarda toplam 38 altın ziynet eşyası ele geçirildi.Mağdurları düşük meblağlarla yatırım yapmaya ikna eden şebeke üyeleri, çağrı merkezleri üzerinden yüksek kazanç vaatleriyle kandırarak yüklü miktarda para topladı.

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