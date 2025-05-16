Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından Ülker Meral dolandırıcı kurbanı oldu!

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından olan ve bir dönem Birleşmiş Milletler'de de görev yapan psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), telefon dolandırıcılarının tuzağına yakalandı. Suriyeli 6 kişiden oluşan çete, sahte polis kimliklerini kullandı.



3 gün boyunca profesöre, terör örgütü soruşturmasına adının karıştığını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek psikolojik baskı yaptı. Çulha, bu yalanlara inandı. Evine gelen sahte polislere 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve 2 milyon TL değerindeki ziynetini kaptırdı. Kısa süre sonra dolandırıldığından şüphelenen Prof. Çulha, soluğu poliste aldı. 4 kişi, Esenyurt'taki rezidansta yakalanarak tutuklandı.

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