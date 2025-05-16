Arabeskin babası Ferdi Tayfur, hastalandı. Bir süre hastanede yattı ama kurtarılamadı. Son yolculuğuna uğurlanırken 3 milyar TL'lik mirasını TSK, Darüşşafaka, LÖSEV ve yeğenlerine bıraktığı ortaya çıktı. Yeğenleri arasında aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı da vardı! Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe'yi ise paradan mahrum bıraktı. Tayfur, hayattayken kızına soyadını kullanmaması için de dava açmıştı.



Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile açtığı mağazayı kapatmıştı. Genç kadın Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. "Evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz'" ifadesini kullandı. Merhum babasının yeğenlerini hedef aldı: İşimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip bize düşman ettiniz. Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız.

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