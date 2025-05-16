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İçişleri Bakanlığı harekete geçti: 7.5 milyar TL’lik siber operasyon!

Mali Suçları Araştırma Kurulu, bir çetenin hesap hareketlerini inceledi. Yasa dışı bahis başta olmak üzere 7.5 milyar TL’Lik vurgun yapıldığını belirledi. Bu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 102 kişiyi enseledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
İçişleri Bakanlığı harekete geçti: 7.5 milyar TL’lik siber operasyon!

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Güvenlik güçleri, sahtekarlara geçit vermedi. Bir çetenin sosyal medya platformlarında kendilerini yatırım danışmanı gibi tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Ayrıca yasa dışı sorgu panelleri ile kişisel verileri ele geçirerek bahis sistemlerinde kullandıkları, bazı şüphelilerin ise internet ortamında müstehcen içerik yayarak suç işlediği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 102 şüpheliden 64'ü hapse gönderildi. 38 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. MASAK'ın hazırladığı raporlarda ise şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 500 milyon Türk Lirası bulan para trafiği olduğu belirlendi. Operasyonda 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı ve 11 araca el konuldu.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

YERLİKAYA: "SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonu gerçekleştiren Jandarma birimlerini, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Yerlikaya, "Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevde. Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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