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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı!

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Aile Günü’ne ilişkin paylaşım yaptı: Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğe sahip çıkmaktır. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü mesajı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Ailenin bir milletin en sağlam kalesi, değerlerin kaynağı, karakterin aynası olduğunu belirten Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakatin önce ailede yeşerdiğini belirtti. Aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım.

'HAYATİ BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM'
Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar.

Emine Erdoğandan Aile Günü mesajıEmine Erdoğandan Aile Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Aile Günü mesajı

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