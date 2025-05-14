Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO zirvesinin gündemini açıkladı

Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek, "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus." diye konuştu.
Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti:
"Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. 'Ben bu savaşı durdurmak istiyorum' niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri."
TRUMP'IN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRMA AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik çabalarını yönlendiren bir vizyon olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:
"Bu vizyonun içeriğinde, sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki bütün paydaşların Suriye'nin meselesinin çözülmesinin içinde olması ve Avrupalıların, Amerikalıların bu konuda olumlu rol oynaması."
Bölgede başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkenin olumlu rol oynadığını ve bu ülkelerle koordineli çalıştıklarını dile getiren Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yoğun diplomatik temas içerisinde olduğunu ve yeni yönetimin yürüttüğü diplomasinin dünyada olumlu karşılandığını kaydetti.
Fidan, Suriye'deki halkın geri dönüşünü sağlamak ve ekonomiyi ayağa kaldırmak için devrik Beşşar Esed döneminde konulan yaptırımların kaldırılmasının önemini vurgulayarak Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'deki savaşa yönelik endişeleri ve Suriye'deki durumun iyileştirilmesi için ortak çalışma konularını gündeme getirdiğini aktardı.
Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebine olumlu yaklaştığını belirten Fidan, "Suriye'de Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolün takdir ediliyor olması önemli. Bu aslında bir güven meselesi. Aynı zamanda bize de uluslararası toplum tarafından da yüklenen bir sorumluluk." diye konuştu.
Fidan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısının olumlu geçtiğini paylaşarak görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yarın NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı'ndan sonra bir araya geleceklerini açıklayan Fidan, "Liderlerin çerçevesini çizdiği, uzlaştığı o mutabakatın detayını nasıl ilerleteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.
Fidan, yaptırımların bir an önce resmen kaldırılmasıyla Suriye'ye yatırımların artmasını umduklarını söyledi.