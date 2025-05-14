Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO zirvesinin gündemini açıkladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yarın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra bir araya geleceklerini açıkladı. Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, TRT Haber'e mülakat verdi. Bu toplantının çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin toplantıya ev sahipliği yapıyor olmasının görüşmeleri daha da önemli kıldığını belirten Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, haziranda Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağını söyledi. Fidan, NATO'nun gündemindeki ana konulardan birinin de ABD'nin uzun süredir itiraz ettiği "külfet paylaşımındaki" oranların belirlenmesi olduğuna dikkati çekerek özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın hem birinci başkanlık döneminde hem de şimdiki döneminde bu konuya vurgu yaptığını söyledi.

Avrupa güvenlik mimarisinin de bundan ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizen Fidan, hem Avrupa Birliği'nin hem de NATO'nun geliştirdiği inisiyatifler ve kendi üye ülkelerine belirlediği yeni parametreler olduğunu belirtti. Fidan, parametrelerin ve savunma harcamaları limitlerinin ne olacağı, müttefiklerin kendi aralarındaki savunma işbirliği konularındaki yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması ve ihtilaflı alanların çözülmesi konularının önemli gündem başlıkları olduğunu aktardı. "GAZZE'DEKİ SAVAŞ VE SOYKIRIM DA MASADA OLACAK"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunun da gündemde olacağını kaydeden Fidan, "Ayrıca Türkiye olarak biz, mücavir bölgemizde olan, transatlantik güvenliğini de doğrudan etkileyen başta Gazze'deki savaş ve soykırım olmak üzere diğer bütün konuları masa etrafında gayriresmi ve verimli bir şekilde tartışacağız inşallah." diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile dünkü görüşmesine ilişkin Fidan, Rutte'nin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini ve görüşmede NATO-Türkiye ilişkilerinin stratejik çerçevesinin bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Fidan, kendisinin de çalışma yemeğinde Rutte ile bir araya geldiğini ve uzun bir görüşme yaptıklarını anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çerçevesi çizilen stratejinin detaylı şekilde ele alındığını belirtti.