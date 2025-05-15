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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Pence-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:54
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ (30), 14 Mayıs'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. 6 ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı içerisinde olan şehit Karadağ'ın cenazesi, memleketi Muş'a getirildi.

Şehit uzman çavuş memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)Şehit uzman çavuş memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için doğup büyüdüğü Tandoğan köyünde tören düzenlendi. Törene Muş Valisi Avni Çakır, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile protokol ve vatandaşlar katıldı.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)Şehit uzman çavuş memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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