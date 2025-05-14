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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mesut Karadağ yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:10
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mesut Karadağ yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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