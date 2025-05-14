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'Casper Çetesi' üyesi kaçarken yakalandı

İstanbul'da iki çetenin silahlı kavgasında 1 kişinin ölümüne ilişkin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı olan 'Casper Çetesi' üyesi Rasim Beşkaya, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:29
’Casper Çetesi’ üyesi kaçarken yakalandı

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Bodrum Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda 1 kişiyi öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekipler, Beşkaya'nın, Gündoğan Koyu açıklarında lüks motoryat ile yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, Beşkaya'yı yakaladı.

SUÇ ALETİ TABANCASI İLE 5 BİN AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Motoryatta yapılan aramada, gizli bir bölmede suç aleti tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin detaylı incelemesinde 'Casper Çetesi' üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından gönderildiği suç yeri olan İstanbul'da adliyeye sevk edilen Beşkaya, tutuklandı.

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