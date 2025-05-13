İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 13 Mayıs İSKİ su kesintisi

İstanbul merkezli yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçe ve saat detaylarıyla önceden paylaşılıyor. İşte İstanbul su kesintisine ilişkin merak edilenler ve 13 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

(Takvim Foto Arşiv)

Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13 Mayıs Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/