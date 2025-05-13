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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Mayıs İSKİ su kesintisi

Megakentte yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçe ve saat detaylarıyla önceden paylaşılıyor. Peki bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri hangi mahalleleri kapsıyor? İşte İSKİ sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:49
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 13 Mayıs İSKİ su kesintisi

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İstanbul merkezli yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçe ve saat detaylarıyla önceden paylaşılıyor. İşte İstanbul su kesintisine ilişkin merak edilenler ve 13 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13 Mayıs Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbulun 24 ilçesinde elektrikler kesilecekBEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbulun 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul'un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek