36 yaşındaki genç adam bahçede ölü bulundu!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Aşağıihsaniye köyünde yaşayan Atilla Karagüzel (36) isimli genç adam sabaha karşı evinin arkasındaki bahçede ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karagüzel'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karagüzel'i evinin arka kısmındaki bahçede hareketsiz halde buldu.

'KALP KRİZİ' ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Karagüzel'in, kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.