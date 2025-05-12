Suriye'de Dışişleri Bakanı Şeybani'den PKK açıklaması: "Sadece Türkiye için değil bölge için dönüm noktası"

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı esSafedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

ANKARA'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK

Diplomatik alanda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile deneyim paylaşımı konusunda işbirliği yapacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Büyükelçilik, Gaziantep'te ise yeni bir konsolosluk açılacağını bildirdi.

Bakan Şeybani, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hizmetlere erişimi, hareket özgürlüğü ve onurlu, güvenli bir yaşam kurmaları için tüm ilgili Türk kurumlarıyla koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

YPG/PKK İLE ENTEGRASYON GÖRÜŞMELERİ

Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin bir soruya, "Şam, 8 Aralık 2024'ten itibaren diyalog sürecini benimsedi. Suriye halkı yaşanan zorluklara ulusal bir iradeyle karşılık verdi. Bu sürece oyalama ya da kaçamak tavırla yaklaşılmasını kabul etmiyoruz ." yanıtını verdi.

Sürecin uygulanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Şeybani, karşı tarafın da bu süreci ciddi bir şekilde uygulama konusunda kararlı olmasını ümit ettiğini ifade etti.

Şeybani, "Devlet olarak (Suriye'nin kuzeydoğusundaki) bu bölgelerde kamu kurumlarını yeniden etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu sadece devletin egemenliğinin tesisi için değil, aynı zamanda yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönüşünü sağlamak adına da bir gerekliliktir." diye konuştu.

Bu çerçevede PKK/YPG'nin de "samimi bir niyet" göstermesi gerektiğini belirten Şeybani, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için gerçek bir iradeyle sürece dahil olunmalı. Bu yaklaşım sadece kuzeydoğu için değil, güney Suriye (Süveyda ili) için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusuna da değinen Şeybani, "Terörle mücadele, özellikle DEAŞ'a karşı mücadele, küresel bir sorumluluktur. Bu örgütle savaşma konusunda uzun bir tecrübeye sahibiz ve onun Suriye ile komşu ülkeler için ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Bakan Şeybani, ülkesinin teröre karşı mücadelesini tüm sahalarda sürdüreceğini vurgulayarak, uluslararası toplumdan da bu ortak tehdit karşısında samimi bir işbirliği beklediklerini kaydetti.