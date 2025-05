Başkan Erdoğan İstanbul’da annelerle buluştu: Terörsüz Türkiye sürecini konuştu

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, şehit ailelerini, 'Cumartesi Anneleri'ni ve İstanbul'da öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar'ı ağırladı.



Erdoğan, " 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza acı yaşatan, annelerin yüreğine ateş düşüren terör belâsından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Allah'ın yardımıyla özellikle de tüm annelerimizin samimi dualarıyla, "Terörsüz Türkiye" menziline ulaşacağımıza gönülden inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanlara kanmayacağız. Bizi bölmek isteyenlere cevabımız, birbirimize daha sıkı sarılmak olacaktır. Ayrıştırmaya çalışanlara karşı da saflarımızı sıklaştıracağız. 86 milyon olarak kalp kalbe vererek; muhabbeti, birliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasi, kalkınma, huzur ve adaletin olduğu "Türkiye Yüzyılı"nı hep birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeler alabilirsiniz." diye konuştu.



"Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz.

40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız."



Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor.



Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla "Terörsüz Türkiye" menziline varacağımıza inanıyorum. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz.



Başkan Erdoğan, "Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinde annelerin gözyaşının kuruyacağını vurguladı. "Istırabın pençesine düşen, bin bir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız. Anneler Günü'nü en iyi dileklerimle tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimizi ve tüm annelerimizi, yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum" ifadesini kullandı.

