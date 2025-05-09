Radara girdi: CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süren rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, CHP'li Hasan Akgün'ün başkan olduğu Büyükçekmece Belediyesi de radara girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 yıllık tüm inşaat ihalelerine ait bilgilerin hazırlanarak emniyete teslim edilmesini istedi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023'teki rüşvet soruşturmasında çarpıcı iddialar yer almıştı.

144 villadan oluşan 8,5 milyar lira değerindeki lüks sitenin inşaatında hiçbir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontrollerin yapılmadan rüşvetle ruhsat verildiği belirtilmişti. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansımıştı.

YALANA SORUŞTURMA

Sosyal medyada sözde 'gizli bir tanığın', İmamoğlu dosyasında 5 erkek ve 3 kadının zorla gizli tanık yapıldığı yalanı ortaya atıldı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılamayı etkileme amacı paylaşılan videoyu oluşturan ve yayanlar hakkında soruşturma başlattı.