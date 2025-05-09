CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki gizli toplantılarına ilişkin MAKYOL’dan açıklama!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Le Meridien Otel'de yaptığı gizli toplantılarla ilgili, MAKYOL'dan açıklama geldi:

Mülkiyeti şirketimize ait oteli, Marriott International bünyesindeki Le Meridien markası işletmektedir. Burada gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin olarak, şirketimize veya yetkililerimize herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana şirketimiz İBB'den ve herhangi bir iştirakinden ihale almadı. İmamoğlu'na şirketimizin zırhlı araç aldığı, otelde kendisine özel bir katı tahsis ettiği, şirket yönetiminin İmamoğlu ile birlikte yurtdışı programları düzenlediği, toplantılar organize ettiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.