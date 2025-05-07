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Milli sağlıkta dünyayı kıskandıracak yenilik!

Yerli ve milli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı. Türkiye Sağlık Enstitüleri ve ASELSAN’ın işbirliğinde geliştirilen makinenin 2026’dan itibaren kullanılabileceği açıklandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Milli sağlıkta dünyayı kıskandıracak yenilik!

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Türk Prof. Dr. Ümit Kervan, "En kötü senaryoda bile bu cihazı çalıştırabiliyoruz" dedi.mühendisler ve sağlıkçılar, dünyayı kıskandıracak bir çalışmayı tamamladı. İleri bir teknolojiden faydalanılarak açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere kalp-akciğer makinesi tasarladı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde TÜSEB ile ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen ve ilk testleri TÜSEB çatısı altındaki IDEA Laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan makinenin tanıtım toplantısında konuştu.

'EKONOMİK GETİRİSİ BÜYÜK OLACAK'
Kervan, "İstanbul'daki hayvan laboratuvarlarındaki çalışmalar çok başarılı geçti. Bir sonraki adımda makine klinik çalışmalarda kullanılacak. Kalp-akciğer makinesi olmazsa, bugün açık kalp ameliyatlarını düzenleyemeyiz. Ülkemizde yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı gerçekleştiriliyor. Eğer bu cihaz olmaz ise bu ameliyatların yüzde 95'ini yapamayız. Dünyada kalp akciğer makinesinin üreticilerinin sayısı 3'ten fazla değil. 2026 yılında makinemizi kendi ameliyathanelerimizde, Türkiye'deki hastanelerde kullanacağız. Ekonomik getirisi büyük olacak. Makinenin yaklaşık 3 milyar dolarlık bütçesi var." dedi.

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