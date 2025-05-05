Sırrı Süreyya’nın kızı Ceren Önder’den duygusal veda!

HayatınI önceki gün kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninde gözyaşları içinde konuşan kızı Ceren Önder Kandemir şunları söyledi, "Geçen hafta babama bir mektup yazdım. Şimdi ona sesli okuyorum, beni duyduğunu biliyorum baba. Baba hayatın bütün rengi gitti. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım. Öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Baba kalbim kırık diye arardım. Baba grip oldum. Baba öksürüğüm geçmiyor. Baba kedim öldü. Baba aşık oldum. Baba uyku tutmadı. Ben babalığına çok doydum. O dostluğa doyulur mu? Artık dinlen turna kuşum" dedi. İkindi namazına müteakip Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN