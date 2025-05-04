Marmara sallanmaya devam ediyor: Bahçelievler’de çökme meydana geldi!

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan paniğe yol açan deprem sırasında Bahçelievler'deki yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu çöktü.



Saat 11.36'da meydana gelen deprem 18 kilometre derinlikte oldu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin bir artçısı olduğunu belirtti. Ersoy, artçı depremlerin bir ay daha sürebileceğini söyledi.



BALKON ÇÖKTÜ

Deprem sırasında Siyavuşpaşa'da, sakinleri tahliye edilen bir binanın 4 ile 5'inci katlarındaki balkonları çöktü. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlardan biri dökülen taşların isabet etmesi sonucu yaralanıp, yere düştü. Diğerleri ise çevreye kaçışarak, düşen taşlardan son anda kurtuldu.

3.7'lik deprem sonrasında Bahçelievler'deki bir apartmanın balkonları böyle çöktü.

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