EGE YİGİT Ödülleri 5. kez sahiplerini buldu!

Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni'nde, sektöründe başarılı iş insanları plaketle ödüllendirildi.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir eski Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni temsilen Necil Civelek, Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, iş insanı Ümit Ülkü başta olmak üzere pek çok davetli katıldı.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi'nin 130. yıldönümü için düzenlenen 'Ege Yiğit Ödül' töreninde yalnızca bir gazetenin değil, aynı zamanda bir kültürün, bir hafızanın 130 yıllık yolcuğunun kutlandığının altını çizdi.

Uçak Kardeşler, Ülkea, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Adm ve Gdz Elektrik, Arkas Holding, Otowatt, YATEK, ES Denizcilik, Arsavev, Özgür Ekmekçioğlu ödüllendirildi.

Uçak Kardeşler Başkanı Hayrettin Uçak, ödülünü Vali Elban'dan aldı.

METİN BURMALI