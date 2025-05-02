AK Parti'den 81 ilde "Bir Sofrada Demokrasi" programı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 81 ilde "Bir Sofrada Demokrasi" programını başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, ilk olarak Balıkesir'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Buluşmada, kentteki sosyal meselelerden kalkınma politikalarına, gönüllülükten toplumsal dayanışmaya kadar birçok konu ele alınacak. STK'ların görüşleri alınarak politika süreçlerine katkı sağlamaları teşvik edilecek. Faaliyetler rapor haline getirilecek, yol haritası şekillenecek.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN