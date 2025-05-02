1 Mayıs’ta sokağa çıkıp provokasyona teşvik etmişlerdi! 17 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da 1 Mayıs'a yönelik provokasyon soruşturmalarında 17 şüpheliye tutuklama talebi. (AA-ARŞİV)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 8 ZANLI YAKALANMIŞTI

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.