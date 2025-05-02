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1 Mayıs coşkuyla kutlandı! İstanbul'da güvenlik önlemi artırıldı: Olay çıkaran 409 kişiye gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde DİSK Kadıköy’de, TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı’nda kutlama yaptı. İstanbul'da Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
1 Mayıs coşkuyla kutlandı! İstanbul’da güvenlik önlemi artırıldı: Olay çıkaran 409 kişiye gözaltı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Kartal'da bazı yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bu yıl 1 Mayıs'ı DİSK Kadıköy'de, TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı'nda kutladı. Taksim'e yürümek isteyen bazı partililere güvenlik gerekçesiyle izin çıkmadı.

Sadece sendika temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bazı katılımcılar burada "Katil İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı attı. Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, olay çıkartmak isteyen 407'si İstanbul'da 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 Mayısta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı1 Mayısta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı

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