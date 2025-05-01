KKTC’de Teknofest heyecanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ile KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak TEKNOFEST KKTC, bugün eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST KKTC'de, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI uçuş gösterileri yapacak. Savunma sanayiinden yapay zekâya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazedeki etkinlikler, festivale renk katacak.

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