Bakan Kurum’dan muhalefetin algı operasyonunu çürüten açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlarla ilgili muhalefetin algı operasyonunu çürüten açıklamayı yaptı. "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma.



44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplar'a veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur. Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" ifadesini kullandı.

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