MHP Lideri Bahçeli İBB’deki soruşturmalarla ilgili İmamoğlu’nu yerden yere vurdu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'deki soruşturmalarla ilgili İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. "İmamoğlu'nun beraber hareket ettiği; tanık, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanan işadamlarının ifadelerine göre imar, ruhsat, iskan karşılığı korkunç bir rüşvet ve irtikap ağı kurulmuştur. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır. Bu toplantılar sırasında frekans kesici kullanıp güvenlik kameralarını bantlayan, yeri geldiğinde peçeteyle kapatan, toplantı bitiminde içinde ne olduğu muammaya dönen valizlerle bulundukları muhitten ayrılan kuşkulu yüzler bilinmektedir" diye konuştu.

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