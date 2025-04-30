Google yetkilileri TBMM’de yaşananlarla ilgili hesap verecek!

Google'ın medya kuruluşları arasında rekabeti bozduğuna yönelik tespit, Ağustos 2024'ten bu yana Türkiye'de yaşanan depremi bir kez daha gözler önüne serdi. Google yetkilileri 8 Mayıs'ta TBMM'de yaşananlarla ilgili hesap verecek.



Teknoloji devi Google'ın algoritma değişikliği sonrası pek çok dijital yayın kuruluşunun trafiği büyük ölçüde eridi. Türkiye'de haber siteleri, Google'ın Ağustos 2024 ortasında yaptığı 'çekirdek güncelleme' sonrası büyük darbe aldı. Peşi sıra gelen güncellemelerle dijital yayıncıların trafiklerinde yüzde 90'a varan düşüşler yaşandı.



HABER TRAFİĞİNDE YÜZDE 90 DÜŞÜŞ

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu, yayıncıların endişelerini anladığını belirtti. Uraloğlu, "Telif için Kültür ve Turizm Bakanımız ile, vergi kaybı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız ile, rekabet ihlali için de Ticaret Bakanımız ile görüşeceğim. dijital yayıcılarımızı sahipsiz de bırakmayız." demişti.

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