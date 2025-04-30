PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Arnavutköy konutları açıklaması: "Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'la ilgili bir konunun şu an gündemlerinde olmadığını ifade eden Kurum, CHP ve fondaşlarının Arnavutköy'deki konut projelerine ilişkin iftiralarına, "Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil." diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:38 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:38
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul ve Arnavutköy konutları açıklaması: Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin, "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil." dedi.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum." yanıtını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

Bir gazetecinin, Arap ülkelerinde Kanal İstanbul'la ilgili reklam yapıldığına dair iddiaları aktarması üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince oraya, işlerine gelince Orta Doğu'daki reklamlara bakıyorlar. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti’ye okkalı yanıt
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı
1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...
Kamışlı’da bölücü tertip! MSB’den sert tepki: Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına rıza göstermeyiz
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
Evlenecek gençlere alışverişte indirim desteği! Bakan Göktaş 20 firmayı açıkladı
Trump’tan bomba açıklama: Papa olmak isterim
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!
MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’dan kafa karıştıran ifade! Eşini ve İmamoğlu’nu boşa çıkardı! 2 kilo altın 16 milyonluk şaibe