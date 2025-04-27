Japon depremcinin İstanbul kehaneti: Önümüzdeki iki aya dikkat!

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bir kanalda katıldığı canlı yayında İstanbul için deprem riskinin bitmediğini ifade etti. Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor" dedi.



Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı yayında "Marmara Denizi'nde büyük Marmara depremi olacaktır. 6.2 büyüklüğündeki deprem gerilimde değişiklik meydana getirdi" diye konuştu. Yaşanan son depremlerin büyük deprem olma olasılığını öne çektiğini belirten Görür, şöyle devam etti: "Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım."



ARTÇILAR DAR ALANDA YOĞUNLAŞTI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Depremi Bilgilendirme Notu" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, 23 Nisan'dan düne kadar 445 artçı sarsıntı, ana depremin ardından 5.2'lik iki ana artçı deprem olduğu belirtildi. Artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı da vurgulandı.



FIRSATÇILAR MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe fiyat artışına yöneldiği belirlenen 236 işletmeye gerekli yaptırımların uygulanması için düğmeye bastı. İşletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yaptığı fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı.



İSTANBULLU SABAHLADI

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin endişesi sürüyor. Önceki akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bunun beklenen depremin fayı üstündeki sarsıntısı olduğu söylentisi paniği büyüttü. Önceki iki geceyi sokakta geçiren bazı vatandaşlardan dün geceyi de dışarıda geçirmeyi tercih edenler oldu.



SOĞUĞA ALDIRMADILAR:

Bahçelievler'de bulunan Sanayi Caddesi yanındaki boş arazi ve Kuleli Parkı geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Ailelerin bir kısmı çadır kurarken, bazıları ise arabalarında uyumayı tercih etti. Bazı aileler soğuğa önlem almak amacıyla ateş de yaktı.



TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ 20 ŞEHRİ

İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından en güvenli şehirler listesi merak edilmeye başladı. Deprem riski açısından Türkiye'nin en güvenli 20 şehrini sizler için derledik. İşte AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri: 1 Sinop: Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.

1. SİNOP

2. EDİRNE

3. KIRIKKALE

4. KARAMAN

5. KONYA

6. AKSARAY

7. NİĞDE

8. NEVŞEHİR

9. KIRŞEHİR

10. YOZGAT

11. ÇANKIRI

12. AMASYA

13 KARABÜK

14. ZONGULDAK

15. BARTIN

16. KASTAMONU

17. GİRESUN

18. TRABZON

19. RİZE

20. ARTVİN

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