Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan İstanbul depremi için yeni yorum! Depremin yeni yerini açıkladı!

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçıları devam ediyor.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçıları devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'ne göre bugüne kadar 445 artçı yaşandı. Bunların bazıları çok korkuttu. Peki bu sallantılar büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Artçılar daha ne kadar sürecek?
Merak edilen soruların yanıtı gündemden düşmeyen Şener Üşümezsoy'dan geldi.
Üşümezsoy, dün katıldığı bir TV programında depremin yeni yerini açıkladı.
Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:
"Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir.
KUMBURGAZ FAYINA DİKKAT
Ama Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu. O yüzden insanlara net söylüyorum. İlk gün söylediğimden değişik bir şey yok.
Tekrar söylüyorum Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada iki fay var.
Faylarda depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle bağlantılı. Kumburgaz çukurunda derinlik 10 kilometrenin altında. Yani deprem üretme kapasitesi çok düşük. Zaten Silivri çukurunda çok deprem oluyor.
O İLÇELERDE HEYELAN RİSKİ
Kumburgaz çukurunda çok az. Avcılar doğusunda ise hiç deprem yok. Benim söylediğim yeni deprem eğer olacaksa Kumburgaz çukurundaki ters fayda olacak deprem. Bunun en batı ucu da görüldüğü gibi Kumburgaz'ın batısında olacak.
İstanbul'a yakın olduğu için heyelanları etkiler. Haramidere, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta heyelan riski yüksek. Artçı ne demek eğer bir fay kırıldıktan sonra makaslama kuvveti ve sıkıştırma kuvveti kırılınca boşalır yan komşu faya geçer.
Eğer yan komşu fayda gerilim varsa bu tetiklenmiş olarak orada yeni artçılar olur. Ama gerilim çok yüksekse çift deprem olur. Burada olan dikkat ediyoruz çok kontrollü artçılar o fay üzerine diziliyor..."
RİSKLİ İLÇELER
AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'ndaki (İRAP) deprem senaryolarına göre 7 ve üstü büyüklükte meydana gelecek İstanbul depreminde 34 bin hasarlı bina oluşacak.
İRAP İstanbul kapsamında, AFAD koordinasyonunda ildeki kamu ve özel kurumların katılımlarıyla yapılan çalıştayda, muhtemel ve en kötü senaryo olmak üzere depreme ilişkin farklı senaryolar üzerinde çalışıldı.
İstanbul'un çok sayıdaki ilçesinin yüksek risk derecesine sahip olduğu ifade edilirken, "Fay hattına yakınlığı sebebi ile yüksek deprem tehlikesine sahip Avcılar ilçesi, yerel zemin koşullarının olumsuzluğu ve mevcut yapı stoğunun da modern yönetmeliklere uygun olmayışı sebebi ile risk derecesinin en yüksek olduğu ilçelerden biridir. Marmara Denizi kıyı şeridindeki diğer ilçelerde de benzer durum görülmektedir. Özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir" tespitine yer verildi.
ZEMİN SIVILAŞMAYA MÜSAİT
Esenyurt'un, yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riski yükselen bir ilçe olduğu, Silivri ve Tuzla ilçelerinin aktif fay hattına yakın olmaları, alüviyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler olduğu kaydedildi. Planda ayrıca, "Olası büyük depremde Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinin tamamının etkileneceği öngörülmektedir. Özel, devlet ve şehir hastanelerinin, okulların bu ilçelerde yoğun olması, yapı stoğunun eskiliği, olası etkiyi arttırmaktadır" bilgisi yer aldı.
7'NİN ÜSTÜNDE OLURSA...
Planda şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmalara göre, 7,0 ve üstü büyüklükte meydana gelecek İstanbul depreminde 34 bin hasarlı bina oluşacaktır. AFAD Deprem Dairesi (AFAD-RED sistemi) tarafından hazırlanan senaryoya göre, 7.5 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi Adalar açıklarında gerçekleşecek ve komşu 10 il etkilenecektir. İstanbul'un Avrupa yakasının güney ilçelerinde yoğun olmak üzere, 39 ilçede hasar oluşacağı bilgisi verilmektedir."
YÜZDE 70'İ 2000 ÖNCESİ
Planda, İstanbul'daki bina stoğunun önemli bir bölümünün 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşulları sağlamadığına dikkat çekildi ve "Bu binaların pek çoğu, inşa edildikleri dönemdeki ilgili yönetmeliklerin koşullarını da sağlayamamakta, dolayısıyla olası depremlerde hasar alma riskleri çok yüksek görülmektedir" denildi.
■ İstanbul genelinde mevcut 1 milyon 165 bin 526 binadan yaklaşık yüzde 70'i 2000 yılı ve öncesinde inşa edildi.
■ Bina stokunun yaklaşık yüzde 23'ü 1980 yılı ve öncesince inşa edilen binalardan oluşuyor.