Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan İstanbul depremi için yeni yorum! Depremin yeni yerini açıkladı!

Takvim Foto Arşiv KUMBURGAZ FAYINA DİKKAT Ama Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu. O yüzden insanlara net söylüyorum. İlk gün söylediğimden değişik bir şey yok. Tekrar söylüyorum Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada iki fay var.

Takvim Foto Arşiv Faylarda depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle bağlantılı. Kumburgaz çukurunda derinlik 10 kilometrenin altında. Yani deprem üretme kapasitesi çok düşük. Zaten Silivri çukurunda çok deprem oluyor. O İLÇELERDE HEYELAN RİSKİ Kumburgaz çukurunda çok az. Avcılar doğusunda ise hiç deprem yok. Benim söylediğim yeni deprem eğer olacaksa Kumburgaz çukurundaki ters fayda olacak deprem. Bunun en batı ucu da görüldüğü gibi Kumburgaz'ın batısında olacak.

Takvim Foto Arşiv İstanbul'a yakın olduğu için heyelanları etkiler. Haramidere, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta heyelan riski yüksek. Artçı ne demek eğer bir fay kırıldıktan sonra makaslama kuvveti ve sıkıştırma kuvveti kırılınca boşalır yan komşu faya geçer. Eğer yan komşu fayda gerilim varsa bu tetiklenmiş olarak orada yeni artçılar olur. Ama gerilim çok yüksekse çift deprem olur. Burada olan dikkat ediyoruz çok kontrollü artçılar o fay üzerine diziliyor..."

Takvim Foto Arşiv RİSKLİ İLÇELER AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'ndaki (İRAP) deprem senaryolarına göre 7 ve üstü büyüklükte meydana gelecek İstanbul depreminde 34 bin hasarlı bina oluşacak. İRAP İstanbul kapsamında, AFAD koordinasyonunda ildeki kamu ve özel kurumların katılımlarıyla yapılan çalıştayda, muhtemel ve en kötü senaryo olmak üzere depreme ilişkin farklı senaryolar üzerinde çalışıldı. İstanbul'un çok sayıdaki ilçesinin yüksek risk derecesine sahip olduğu ifade edilirken, "Fay hattına yakınlığı sebebi ile yüksek deprem tehlikesine sahip Avcılar ilçesi, yerel zemin koşullarının olumsuzluğu ve mevcut yapı stoğunun da modern yönetmeliklere uygun olmayışı sebebi ile risk derecesinin en yüksek olduğu ilçelerden biridir. Marmara Denizi kıyı şeridindeki diğer ilçelerde de benzer durum görülmektedir. Özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir" tespitine yer verildi.