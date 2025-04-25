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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan "aile" mesajı: Yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Yalova'da "aile" ve "doğurganlık hızına" ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam" ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir toplum için doğruyu gösterici politika geliştirmek durumunda olduklarını, kampanyalar ve bilgilendirmeler yapmakla sorumlu olduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:34
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan aile mesajı: Yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, sağlık alanındaki sorunları gidermek, gelecek planı yapmak için istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Memişoğlu, "Yalova Üniversitesi ile kamu hastaneleri arasında afiliasyon protokolü imzalanarak, Yalova'daki hastane, eğitimin, araştırmanın da merkezi haline gelecek. Öğrenciler, stajyerler yetişecek, hizmet sunacaklar ve aynı zamanda kendilerini geliştirecekler." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'ndan aile ve doğurganlık vurgusu!

Bakan Memişoğlu, Bakanlık olarak, sadece bugünün sağlığını değil, gelecekteki sağlık hizmetini de düşünüp planladıklarını, bu yüzden tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği fakültelerini, sağlık alanındaki eğitimlerin daha iyi olması için çalıştıklarını aktararak, "Bugünün sağlığını biz yönetiyoruz ama gelecek sağlığımızı üniversitelerde eğitim alan, öğrenci olan gençlerimiz yönetecek. Onların iyi eğitim alması, iyi ortamlarda, en iyi hocalarla, en iyi şekilde öğrenmeleri, bizim gelecek sağlığımızın bugünkü sağlık gibi başarılı olmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti (AA)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti (AA)

"AİLE KURUMUNU ÖNEMSİYORUZ"
Yalova'nın nüfusunun artmadığı bilgisini veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Doğurganlık oranları düşük bir ilimiz. Biz her zaman ifade ediyoruz, 'Aile Yılı' bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz."

Bakan Memişoğlu, normal doğumu teşvik edici program uyguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmek. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı.' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var, kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız."

Sağlıklı bir toplum için doğruyu gösterici politika geliştirmek durumunda olduklarını, kampanyalar ve bilgilendirmeler yapmakla sorumlu olduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve kurum müdürlerince karşılanan Memişoğlu, toplantı salonunda söz konusu afiliasyon protokolünü imzaladı.

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