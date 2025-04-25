Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçaklara "deprem" uyarısı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İstanbul'da saat 20.33'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara, Hava Trafik Kontrolörü tarafından 'Ufak bir deprem oldu' bilgilendirmesi yapıldı. O sırada iniş yapan uçaklar, pist kontrolü yapılması için kısa süre havada bekletildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden ʺdeprem olduʺ uyarısı yapıldı. (DHA)



İstanbul'da saat 20,33'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi. Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı.