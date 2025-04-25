PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçaklara "deprem" uyarısı!

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2, 5,9 ve 4,9'luk depremlerin ardından artçılar hala devam ediyor. Bugün 20:33'te yaşanan 4,3'lük deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara "deprem" uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 01:05 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 01:05
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçaklara deprem uyarısı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da saat 20.33'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara, Hava Trafik Kontrolörü tarafından 'Ufak bir deprem oldu' bilgilendirmesi yapıldı. O sırada iniş yapan uçaklar, pist kontrolü yapılması için kısa süre havada bekletildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden ʺdeprem olduʺ uyarısı yapıldı. (DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden ʺdeprem olduʺ uyarısı yapıldı. (DHA)

İstanbul'da saat 20,33'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi. Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden ʺdeprem olduʺ uyarısı yapıldı. (DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden ʺdeprem olduʺ uyarısı yapıldı. (DHA)

Bir uçağın pilotu ise, 'Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi var mı?' sözleri ile bilgi istedi. Kule ile uçaklar arasındaki konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı. Havalimanının pistlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine, uçaklar normal şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN