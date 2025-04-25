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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem başlıyor! HealthTürkiye Portalı ile entegre çalışacak

Resmi Gazete'de yayımlanan "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" ile sağlık turizmi alanında önemli değişiklikler getirildi. Buna göre HealthTürkiye portalı üzerinden hizmetlerin takibi yapılacak, cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası zorunlu olacak.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 00:27 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 00:40
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem başlıyor! HealthTürkiye Portalı ile entegre çalışacak

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"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik", 26 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)

HEALTHTÜRKİYE PORTALI İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK
Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.

Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek; hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecek.

CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN KOMPLİKASYON SİGORTASI YAPTIRILMASI ZORUNLU OLACAK
Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak.

USHAŞ, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları, uluslararası platformlarda destekleyecek.
Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlenecek ve sunulan hizmetin takibi yapılacak.

Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ SUNDUĞUNU HEALTHTÜRKİYE PORTALI ÜZERİNDEN İLAN EDECEK
Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek.
Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ DEVREDİLEMEYECEK
Sağlık tesisleri, TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak.
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri'ne bağlı olarak geçerliliğini koruyacak; yetki belgesi devredilemeyecek.

Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)

SAĞLIK TESİSİ VE ARACI KURULUŞLAR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK
Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikâyet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak.
Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturacak.
Sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirilmesi gerekecek. Aracı

KURULUŞLAR EN AZ İKİ YABANCI DİLDE ÇAĞRI HİZMETİ SUNACAK
Aracı kuruluşlar, 7 gün/24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak.
Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlayacak; 2025 sonuna kadar komplikasyon sigortası ve 2026 sonuna kadar akreditasyon ve sertifikayı alacak.

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