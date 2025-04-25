Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem başlıyor! HealthTürkiye Portalı ile entegre çalışacak

" Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ", 26 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

USHAŞ, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları, uluslararası platformlarda destekleyecek. Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlenecek ve sunulan hizmetin takibi yapılacak.

Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek; hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecek.

HEALTHTÜRKİYE PORTALI İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.

Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem. (AA-ARŞİV)

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ SUNDUĞUNU HEALTHTÜRKİYE PORTALI ÜZERİNDEN İLAN EDECEK

Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek.

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ DEVREDİLEMEYECEK

Sağlık tesisleri, TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri'ne bağlı olarak geçerliliğini koruyacak; yetki belgesi devredilemeyecek.