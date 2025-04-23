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İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Son yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki acil durum toplanma alanlarını merak etmeye başladı. Olası bir afet anında güvenli noktalara hızla ulaşabilmek hayati önem taşıyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerede? E-devlet üzerinden deprem toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım İstanbul'daki güncel toplanma alanları bilgisi…

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:03 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:03
İstanbul’da deprem toplanma alanları nerede? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

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İstanbul'da arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşların deprem toplanma alanlarını sorgulamasına neden oldu. AFAD'ın 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde açıkladığı depremlerin ardından, e-Devlet üzerinden toplanma alanı aramaları hız kazandı. Peki 2025 İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte İstanbul'daki güncel toplanma alanları!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede?

İstanbul'da ve Türkiye genelinde olası bir deprem sonrası güvenli bölgelere yönelmek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın belirlediği toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İşte adım adım sorgulama rehberi ⤵

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfadaki arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekranda, bulunduğunuz konuma en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyin.

Harita üzerinde işaretli olan güvenli alanlara ulaşım güzergahınızı önceden planlayarak hazırlıklı olun.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'un Bazı İlçelerinde Öne Çıkan Deprem Toplanma Alanları:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı / Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı / Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı / Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu / Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı / Kayışdağı Mesire Alanı


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