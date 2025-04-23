İstanbul’da deprem toplanma alanları nerede? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

İstanbul'da arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşların deprem toplanma alanlarını sorgulamasına neden oldu. AFAD'ın 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde açıkladığı depremlerin ardından, e-Devlet üzerinden toplanma alanı aramaları hız kazandı. Peki 2025 İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte İstanbul'daki güncel toplanma alanları!