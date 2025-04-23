İstanbul’da deprem toplanma alanları nerede? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

İstanbul'da arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşların deprem toplanma alanlarını sorgulamasına neden oldu. AFAD'ın 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde açıkladığı depremlerin ardından, e-Devlet üzerinden toplanma alanı aramaları hız kazandı. Peki 2025 İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte İstanbul'daki güncel toplanma alanları!
(Kaynak: AA)
İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede?
İstanbul'da ve Türkiye genelinde olası bir deprem sonrası güvenli bölgelere yönelmek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın belirlediği toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir.
(Kaynak: AA)
İşte adım adım sorgulama rehberi ⤵
turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
Ana sayfadaki arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazın.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
Karşınıza çıkan ekranda, bulunduğunuz konuma en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyin.
Harita üzerinde işaretli olan güvenli alanlara ulaşım güzergahınızı önceden planlayarak hazırlıklı olun.