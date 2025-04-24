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13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü!

Silivri açıklarında önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Daha sonra 5.9 ve 4.9’luk artçılar korkuyu artırdı. Dükkanlar kapatıldı. İşler bırakıldı. Herkes sokaklara fırladı. Akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruklar yaşandı. Yollar tıkandı. Parklarda bahçelerde yer kalmadı. Tam anlamıyla keşmekeş yaşandı. Deprem anındaki panik, kısa süreli kaosa sebep oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü!

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Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 ve 5.9'luk depremlerin ardından çok sayıda artçı meydana geldi. Uzmanlar, 'Hiroşima' bombasına yakın bir enerji boşalması olduğunu bildirdi. Bazı hocalar "Olabilecek en büyük deprem oldu" derken, bazıları ise "Beklenen deprem değil" dedi
İstanbul, dün adeta kabusu yaşadı. Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 6.2, 5.9, büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nin 14 kilometre ile 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, parklara ve sokağa akın etti. Yetkililerin uyarısına uyan vatandaşlar, artçı depremlerin de etkisiyle evlerine girmek yerine sokakta ve parklarda bekledi.

Başkan Tayyip Erdoğan "Milletimize geçmiş olsun" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 127 artçı deprem kaydedildi" dedi. 151 YARALI VAR
Panikle yüksekten atlamalar sonucu yaralanan 151 vatandaşın tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada "Enerji arzında ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" denildi.

GERGİNLİK BOŞALDI
Deprem sonrası, uzmanlar da bizi neyin beklediğini, bu depremin ne anlama geldiğini analiz etti.

PROF. DR. AHMET ERCAN:
"Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Ama büyük bir gerginlik boşalmıştır. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur..."

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ,
"Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası" sözlerini kaydetti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR:
Kumburgaz Fay zonunda. Bu kilitli bir fay. Enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Bu, beklenen büyük deprem değil. Bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ:
6.2'lik deprem bizim öngördüğümüz bir deprem. Benzer bir deprem 2019'da 5.9'luk oldu. O zaman bir hasar meydana gelmemişti, bunda da bir hasar gözükmüyor. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyorduk.

PROF. DR. MEHMET FATİH ALTAN,
"2000 yılı öncesi yapıları kontrol ettirmemiz lazım. İstanbul için şu an yapı stokunda risk daha da arttı" dedi.

PROF. ŞENER ÜŞÜMEZSOY:
İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum. Bu sarsıntılar stresi boşaltıyor.

PROF. ZİYADIN ÇAKIR:
Büyük deprem bu değil. Enerjinin nereye doğru transfer olacağı önemli.

İstanbul Valiliği; okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin, geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını bildirdi.

CANLI | İstanbulda deprem fırtınası! Eğitime 2 gün ara: Okul bahçeleri vatandaşlara açıldıCANLI | İstanbulda deprem fırtınası! Eğitime 2 gün ara: Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
CANLI | İstanbul'da deprem fırtınası! Eğitime 2 gün ara: Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı

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