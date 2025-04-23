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İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi? İstanbul fayı kırıldı mı? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece…

İstanbul'da meydana gelen depremler, özellikle Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki son sarsıntı sonrası yeniden gündeme oturdu. Mega kentte yaşayan milyonlarca kişi, "İstanbul fayı kırıldı mı?" sorusunu gündeme getirirken, yaşadıkları ilçelerin deprem riskini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri doğrultusunda, İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler merak konusu haline geldi. Peki İstanbul’da deprem riski en fazla olan ilçeler hangileri? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece gibi sahil hattında yer alan bölgelerde risk durumu ne? İşte konuya dair son durum!

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:53 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:39
İstanbul’da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi? İstanbul fayı kırıldı mı? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece…

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Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Özellikle son günlerde hissedilen sarsıntılar sonrası, "İstanbul'da deprem riski ne kadar yüksek?" sorusu yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan mega kent, deprem tehlikesi açısından kritik bir konumda bulunuyor. İşte İstanbul'un deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeleriyle ilgili güncel harita ve merak edilen detaylar…

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

İstanbul fayı kırıldı mı?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin ardından ekipler bölgedeki hasar durumunu belirlemek üzere çalışmalara başladı. Can ve mal kaybı yaşanma ihtimali göz ardı edilemez. Ancak depremin büyüklüğü itibarıyla tsunami beklemiyoruz. Artçıların meydana gelmesi, enerjinin boşalması açısından olumlu bir durum. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın tamamında değil, yalnızca bir segmentinde gerçekleşti. Önümüzdeki saatlerde fayın ne kadarının kırıldığı daha net ortaya çıkacak. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

İstanbul'dan hangi fay hattı geçiyor?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin deprem riski en yüksek illerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şehir, deprem tehlikesi açısından ikinci ve üçüncü derece risk grubunda bulunuyor. Bu büyük fay hattı, Tekirdağ-Şarköy açıklarından başlayarak Marmara Ereğlisi açıklarına kadar uzanıyor.

Özellikle Marmara Denizi içerisindeki Kumburgaz Fayı dikkat çekiyor. Bu fay kolu, Büyükçekmece açıklarında, yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alıyor ve sismik açıdan ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlara göre İstanbul'un batısında bulunan bu segmentin hareketliliği, şehir genelinde olası depremlerin etkisini artırabilir.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

Fay hatlarına olan yakınlık göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul'da birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler net şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih ilçeleri yüksek risk grubunda yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, deprem tehlikesi açısından ilk sıradaki bölgeler arasında bulunuyor. Bu ilçeler, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle uzmanlarca dikkatle izleniyor.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

📍 Depremi en şiddetli hissedecek ilçeler ve semtler

Zemin yapısı ve eski yapı stoğu nedeniyle aşağıdaki ilçeler ve mahalleler olası bir depremde en fazla zararı görebilecek yerler arasında ⤵

🔸Fatih (Tarihi Yarımada) – Eski yapı yoğunluğu nedeniyle ilk sırada.

🔸Zeytinburnu

🔸Bakırköy – Özellikle Florya semti.

🔸Küçükçekmece – Menekşe, Kanarya, Cumhuriyet Mahallesi ön planda.

🔸Avcılar – Marmara Denizi kıyılarına bakan kısımları daha riskli.

🔸Beylikdüzü – Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri.

🔸Büyükçekmece – Devebağırtan mevkii.

🔸Kumburgaz

🔸Silivri

🔸Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi – Fay hattına yakınlık nedeniyle İstanbul'la birlikte etkilenebilecek yerler.

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