İstanbul’da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi? İstanbul fayı kırıldı mı? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece…

(Kaynak:AA)
İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?
Fay hatlarına olan yakınlık göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul'da birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler net şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih ilçeleri yüksek risk grubunda yer alıyor.
Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, deprem tehlikesi açısından ilk sıradaki bölgeler arasında bulunuyor. Bu ilçeler, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle uzmanlarca dikkatle izleniyor.
(Kaynak:AA)
📍 Depremi en şiddetli hissedecek ilçeler ve semtler
Zemin yapısı ve eski yapı stoğu nedeniyle aşağıdaki ilçeler ve mahalleler olası bir depremde en fazla zararı görebilecek yerler arasında ⤵
🔸Fatih (Tarihi Yarımada) – Eski yapı yoğunluğu nedeniyle ilk sırada.
🔸Zeytinburnu
🔸Bakırköy – Özellikle Florya semti.
🔸Küçükçekmece – Menekşe, Kanarya, Cumhuriyet Mahallesi ön planda.
🔸Avcılar – Marmara Denizi kıyılarına bakan kısımları daha riskli.
🔸Beylikdüzü – Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri.
🔸Büyükçekmece – Devebağırtan mevkii.
🔸Kumburgaz
🔸Silivri
🔸Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi – Fay hattına yakınlık nedeniyle İstanbul'la birlikte etkilenebilecek yerler.