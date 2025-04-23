İmamoğlu’nun ortağı müteahhit Muzaffer Beyaz’dan şok suçlama!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinde şok yer aldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki şüpheli" sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki yüzde 15'lik ortaklık payını yüzde 20'ye çıkarıp kendisinin payına çöktüğünü anlattı.



Beyaz "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı. Aslında o yüzde 5'lik pay benimdi" ifadesini kullandı. Beyaz, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'ten de şikayetci olduğunu vurguladı.

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